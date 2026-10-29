L’IC Vivaldi riceve il kit multimediale "ARS Power" dopo il successo nella prima giornata del contest

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Prosegue la consegna dei riconoscimenti legati al Mediterranea Village, l’evento, dedicato alla dieta mediterranea che unisce enogastronomia, spettacolo e intrattenimento, tenutosi lo scorso aprile al Polo Fieristico "Giovanni Colosimo" di Catanzaro. La manifestazione ha visto lo svolgimento di una sfida scolastica articolata su due giornate di gara, ciascuna delle quali ha proclamato un proprio istituto vincitore. Dopo la recente premiazione dell’IIS "E. Fermi" (primo classificato nella seconda giornata), è stato il turno dell’Istituto Comprensivo "Vivaldi" che si è aggiudicato il gradino più alto del podio nella prima giornata di competizione.

In quell'occasione, gli alunni del "Vivaldi" avevano conquistato le medaglie ufficiali superando con abilità i quiz dedicati alla dieta mediterranea e ai sani stili di vita, per i quali si erano preparati attraverso la piattaforma digitale Wicontest.

Oggi quel brillante risultato si traduce in un importante beneficio per tutta la scuola. L'agenzia organizzatrice, Planet Multimedia, ha infatti consegnato all'istituto il premio finale: l'innovativo kit tecnologico ARS Power. Si tratta di uno strumento moderno e molto intuitivo che permetterà alla scuola di rendere le lezioni ancora più coinvolgenti. In concreto, il kit verrà utilizzato dai docenti per proporre test e verifiche interattive agli studenti, ma anche per organizzare le attività di orientamento e accogliere al meglio i futuri alunni e le loro famiglie durante gli Open Day.

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La cerimonia di consegna ufficiale si è svolta negli spazi dell'IC Vivaldi: la project manager di Planet Multimedia, Graziella Cirillo, ha consegnato personalmente la nuova dotazione tecnologica alla dirigente Maria Antonietta Crea.

L'istituto guarda ora con entusiasmo ai prossimi traguardi, a partire dalla nuova edizione del Mediterranea Village, in programma dal 5 al 9 maggio 2027, dove gli studenti torneranno in campo per valorizzare la cultura del benessere, della nutrizione e del digitale.