Sicurezza digitale a scuola: la Polizia Postale incontra gli studenti di Crotone

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La sicurezza digitale entra nelle aule scolastiche di Crotone. Gli operatori della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale hanno incontrato le classi terze della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Alcmeone, nell'ambito della campagna educativa Una vita da Social promossa dalla Polizia di Stato.

Un confronto diretto con i più giovani

L'incontro ha coinvolto circa 100 studenti tra i 12 e i 14 anni e 20 docenti, in un dialogo aperto sulle principali forme di prevaricazione online. Al centro della discussione bullismo e cyberbullismo, sextortion e diffusione non consensuale di immagini intime, fenomeni che sempre più spesso coinvolgono adolescenti e famiglie.

Gli specialisti hanno illustrato non solo i rischi connessi a tali comportamenti, ma anche le conseguenze penali e amministrative che possono riguardare anche i minorenni, offrendo ai ragazzi strumenti concreti per riconoscere e prevenire situazioni pericolose.

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Le nuove sfide della tecnologia

Particolare attenzione è stata dedicata all'evoluzione tecnologica e alle nuove minacce digitali, con indicazioni pratiche per navigare in Rete in modo sicuro e critico. L'obiettivo è rafforzare la cultura della sicurezza digitale e promuovere un rapporto consapevole con smartphone e social network.

Il ruolo delle famiglie e della scuola

L'iniziativa si inserisce in un programma di incontri che accompagnerà l'intero anno scolastico, coinvolgendo gli istituti del territorio e migliaia di giovani. La Polizia di Stato richiama inoltre l'attenzione delle famiglie sull'importanza di un uso equilibrato dello smartphone, anche alla luce delle disposizioni che limitano l'utilizzo dei dispositivi durante l'orario scolastico.

Le evidenze scientifiche mostrano come un uso eccessivo o improprio dei telefoni cellulari possa incidere sul benessere psicofisico degli adolescenti, sulla qualità delle relazioni e sul rendimento scolastico. Per questo la sinergia tra scuola, famiglie e istituzioni è fondamentale per accompagnare i giovani verso abitudini digitali più sane.

Esserci sempre, anche online

La Polizia di Stato rinnova il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto dei rischi della Rete, confermando la vicinanza alle comunità scolastiche e alle nuove generazioni, nel segno del principio Esserci Sempre. Un messaggio chiaro: la sicurezza digitale si costruisce insieme, a partire dalle aule.