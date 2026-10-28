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Catanzaro scuole chiuse a Corvo Aranceto e Fortuna per un guasto alla rete idrica

La rottura di una condotta segnalata da Sorical ha provocato una carenza d’acqua nella zona interessata. Disposta la chiusura dei plessi scolastici dei tre quartieri nella mattinata odierna.

I quartieri interessati dalla chiusura delle scuole

Scuole chiuse a Catanzaro nella mattinata odierna nei quartieri Corvo, Aranceto e Fortuna. Il provvedimento riguarda i plessi scolastici delle tre zone, interessate da una carenza di acqua conseguente a un guasto alla rete idrica.

La comunicazione riguarda queste aree della città e non indica una chiusura generalizzata degli istituti del capoluogo.

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La rottura della condotta e la segnalazione di Sorical

All’origine del disagio c’è una rottura della condotta idrica, secondo quanto comunicato da Sorical. Il guasto ha determinato una riduzione della disponibilità d’acqua nella zona servita, con conseguenze anche sul funzionamento delle strutture scolastiche.

La disponibilità di acqua è necessaria per l’utilizzo dei servizi igienici e per le ordinarie operazioni di pulizia degli ambienti. La sua carenza può quindi compromettere il regolare svolgimento delle attività nei plessi.

Cosa sapere sulla ripresa delle attività

L’avviso dispone la chiusura dei plessi scolastici nella mattinata odierna, ma non specifica i tempi di riparazione della condotta né quelli di ripristino dell’erogazione.

Per conoscere le indicazioni sulla ripresa delle lezioni, famiglie e personale scolastico sono invitati a consultare le comunicazioni ufficiali del Comune e dei rispettivi istituti. Gli aggiornamenti sul servizio idrico andranno verificati attraverso i canali di Sorical.