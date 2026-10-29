Semi di libertà, pubblicato l'avviso pubblico per la formazione in Calabria

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È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 223 del 28 ottobre 2026 il Decreto n. 18290 con cui la Regione approva l'Avviso Pubblico per la selezione di un progetto relativo all'Azione 4 (AMA ES) dal titolo “Semi di libertà – Formazione e accompagnamento dell'Utenza”. Un'iniziativa che punta a rafforzare i percorsi formativi e di supporto rivolti all'utenza, nell'ambito delle politiche regionali di istruzione e formazione professionale.

Chi può presentare domanda

Come precisato all'articolo 2 dell'Avviso, possono candidarsi gli enti di formazione accreditati inseriti nell'apposito elenco regionale presente sul Sistema Informativo, tenuto e aggiornato annualmente dalla Struttura regionale competente e consultabile pubblicamente sul Sistema Informativo SISFO della Regione Calabria. La partecipazione è inoltre aperta agli enti di formazione che ottengano l'accreditamento entro la data dell'aggiudicazione.

Tempi e modalità di presentazione

Le domande potranno essere inviate dal 29 ottobre 2026 fino al 17 novembre 2026, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo indicato nell'Avviso. Non sono previste altre modalità di trasmissione della candidatura: occorre quindi rispettare scrupolosamente il termine e il canale indicati dal bando regionale.

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Documentazione e informazioni

Tutta la documentazione è scaricabile nella sezione Bandi e Avvisi del portale regionale, dove è consultabile il testo integrale dell'Avviso Pubblico per la selezione di un progetto di cui all'Azione 4 (AMA ES) “Semi di libertà – Formazione e accompagnamento dell'Utenza”. Per chiarimenti ed ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Struttura regionale competente tramite i recapiti indicati nel bando.

Un'opportunità per il sistema formativo calabrese

L'iniziativa rientra tra le azioni regionali dedicate alla formazione professionale e all'accompagnamento dell'utenza, ambiti in cui la Calabria sta investendo per qualificare l'offerta formativa e migliorare l'accesso ai servizi. Gli enti interessati sono invitati a consultare tempestivamente il bando e a predisporre la documentazione richiesta, evitando di ridursi all'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda.