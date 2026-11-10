La Polizia di Stato incontra gli studenti di Udine per il decimo anno di cuoriconnessi

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Il cyberbullismo e l'uso consapevole della rete sono stati al centro dell'incontro che si è tenuto il 7 novembre alle ore 10.00 presso lo spazio Piazza Show Rondò del Centro Commerciale “Città Fiera” di Udine. L'evento, giunto al decimo anniversario del progetto #cuoriconnessi nato dalla collaborazione tra Polizia di Stato e Unieuro, ha visto la partecipazione di cento studenti dell'Istituto Tecnico Tecnologico e per Geometri “G.G. Marinoni”.

Alla presenza delle autorità locali, il giornalista e scrittore Luca Pagliari ha condotto la tappa aperta al pubblico dal titolo La forza dell'ascolto. Con il Questore di Udine, Dirigente Superiore della Polizia di Stato Pasquale Antonio De Lorenzo, e la Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica del Friuli Venezia Giulia, Vice Questore Michela Sambuchi, Pagliari ha condiviso riflessioni tratte da quattro storie selezionate dai volumi di #cuoriconnessi. Le storie, raccontate attraverso video e interviste, affrontano temi come l'isolamento, la dipendenza dai dispositivi e il rapporto con l'intelligenza artificiale, offrendo spunti di confronto con gli studenti presenti.

Un progetto decennale per la prevenzione

#cuoriconnessi è un'iniziativa di prevenzione e sensibilizzazione contro il cyberbullismo e per un uso responsabile della rete, promossa dalla Polizia di Stato in collaborazione con Unieuro. Giunta al decimo anno, l'iniziativa continua a coinvolgere le scuole italiane con incontri, testimonianze e materiali educativi, con l'obiettivo di aiutare i giovani a riconoscere i rischi del web e a sviluppare un rapporto più consapevole con la tecnologia.

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Le storie al centro dell'ascolto

Durante l'evento, le quattro storie tratte dai volumi di #cuoriconnessi hanno permesso di affrontare argomenti delicati come l'isolamento giovanile, la dipendenza dai dispositivi e le implicazioni dell'intelligenza artificiale nelle vite degli adolescenti. Le testimonianze, raccolte in brevi video e interviste, hanno suscitato interesse e partecipazione tra i ragazzi, favorendo un momento di riflessione condivisa.

Il ruolo delle autorità locali

La presenza del Questore De Lorenzo e della Vice Questore Sambuchi sottolinea l'impegno delle istituzioni nel contrastare i fenomeni di cyberbullismo e nel promuovere la sicurezza digitale. Le autorità hanno dialogato con gli studenti, rispondendo alle loro domande e offrendo indicazioni utili per navigare in modo sicuro.

Un dialogo aperto con le scuole

L'incontro ha rappresentato un'occasione di confronto diretto tra le forze dell'ordine e il mondo della scuola, confermando l'importanza di iniziative come #cuoriconnessi per costruire una maggiore consapevolezza sui temi del web. Gli studenti dell'istituto Marinoni hanno partecipato attivamente, dimostrando attenzione e interesse verso le storie raccontate.

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