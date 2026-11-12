Federica Pellegrini incoraggia i laureati di Venezia a non arrendersi mai

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Si è tenuta questa mattina in piazza San Marco a Venezia la Giornata delle lauree dell'Università Ca' Foscari, un evento che ha visto la partecipazione straordinaria di Federica Pellegrini come ospite d'onore. La celebre nuotatrice, soprannominata 'la Divina', ha rivolto un discorso emozionante ai mille neolaureati presenti, condividendo la sua esperienza personale e offrendo preziosi consigli per il futuro.

Un messaggio di resilienza e coraggio

«Provo una profonda emozione e nel guardarvi rivedo me stessa chiedermi, dopo aver dedicato una larga parte della mia vita a uno stesso obiettivo: e adesso? Ciò che sento di dirvi è di non smettere mai di ricominciare». Con queste parole, la Pellegrini ha aperto il suo intervento, sottolineando l'importanza di affrontare le sfide con determinazione e spirito di adattamento. Ha poi aggiunto: «Il percorso verso un obiettivo non è mai una linea retta. Ho imparato che non sempre possiamo influenzare un risultato ma possiamo scegliere il percorso. Siate orgogliosi di voi stessi, il valore di un traguardo non si misura solo con una medaglia o un titolo ma anche con la strada che avete fatto e nella capacità di riconoscersi sempre».

La campionessa ha esortato i giovani a mantenere viva la curiosità e il coraggio di scegliere: «Non abbiate paura di sorprendervi, abbiate il coraggio di scegliere, abbiate sempre curiosità e non dimenticate mai le persone che incontrerete lungo la strada».

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Le parole del rettore Sgarbi

All'evento è intervenuto anche il neo rettore di Ca' Foscari, Marco Sgarbi, che ha rivolto ai laureati un messaggio di consapevolezza sulle sfide del mondo contemporaneo: «Il mondo che vi aspetta è complesso. Ci saranno sfide che oggi non riusciamo nemmeno a immaginare, conflitti da ricomporre, divisioni da superare. Viviamo un tempo in cui troppe voci alzano muri invece di costruire ponti. Voi però avete studiato a Venezia, la città dei ponti». Un riferimento alla capacità di creare connessioni e superare barriere, valori incarnati dalla città lagunare.

Un appuntamento atteso

Questa giornata rappresenta il secondo appuntamento della sessione autunnale per l'ateneo veneziano, un momento di festa e riflessione per i neodottori e le loro famiglie. All'evento ha portato il saluto dell'amministrazione comunale Paola Mar, Consigliera Delegata all'Università del Comune di Venezia, confermando il legame tra l'Università e la città.

La presenza di Federica Pellegrini ha aggiunto un valore simbolico all'evento, offrendo ai giovani laureati una testimonianza di eccellenza sportiva e umana, e un incoraggiamento a perseguire i propri sogni con passione e tenacia.

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra