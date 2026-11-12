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Sicurezza digitale a Venezia: la Polizia di Stato forma i giovani con Una Vita da Social

Redazione
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Sicurezza digitale a Venezia: la Polizia di Stato forma i giovani con Una Vita da Social
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Questa mattina a Mestre, in piazzetta Coin, nonostante la pioggia, gli alunni delle scuole di Mestre e Venezia hanno partecipato con entusiasmo alla tappa locale di Una Vita da Social, la campagna educativa itinerante della Polizia di Stato, realizzata in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito nell'ambito del progetto Generazioni Connesse. L'iniziativa mira a promuovere la sicurezza digitale tra i giovani, fornendo strumenti concreti per navigare in rete in modo consapevole.

Un'aula multimediale per imparare la sicurezza online

All'interno dell'Ispettore Truck, un'aula multimediale allestita per l'occasione, gli studenti delle scuole medie e superiori hanno potuto confrontarsi con il personale specializzato della Polizia Postale. Attraverso spiegazioni e casi pratici, i ragazzi hanno acquisito maggiore consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni online, imparando a riconoscere i reati informatici e le situazioni di pericolo, e a reagire correttamente. Grande interesse e partecipazione da parte di studenti e insegnanti.

La presenza delle autorità e il supporto delle istituzioni

All'evento hanno preso parte le più alte cariche delle Forze dell'Ordine del territorio, della Prefettura e del Comune di Venezia, a testimonianza dell'importanza attribuita all'educazione e alla prevenzione svolta dalla Polizia di Stato, in particolare verso le nuove generazioni. La sinergia tra istituzioni è fondamentale per costruire una cultura della sicurezza digitale.

Non solo web: alla scoperta delle specialità della Polizia

Oltre alle attività dedicate alla rete, i ragazzi hanno potuto visitare gli stand di altre specialità della Polizia di Stato: la Polizia Stradale, la Polizia di Frontiera con le unità cinofile, la Polizia Ferroviaria e i nuclei di Artificieri e Sommozzatori. Un'opportunità per vedere da vicino il lavoro quotidiano delle forze dell'ordine e porre domande, rendendo l'esperienza ancora più coinvolgente.

I numeri della campagna Una Vita da Social

La campagna Una Vita da Social ha raggiunto risultati straordinari a livello nazionale: fino alla scorsa edizione ha toccato oltre 650 città, coinvolgendo quasi 5 milioni e mezzo di partecipanti e 75.000 istituti scolastici, con una community digitale di più di 130.000 follower. Un impegno costante che continua a crescere, con l'obiettivo di formare cittadini digitali responsabili.

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