Catanzaro, uomo tenta il suicidio dal ponte Bisantis, salvato dai Vvf

CATANZARO 21 AGO - È accaduto pochi minuti fa... Una segnalazione pervenuta alla SO115 del comando di Catanzaro informava di un uomo intento a lanciarsi dal Viadotto Morandi (attuale Viadotto Fausto Bisantis).

Sul posto prontamente interveniva una squadra della sede centrale. Intervento dei vigili del fuoco è valso a dissuadere dall'insano gesto l'uomo che, veniva afferrato e portato in zona sicura per essere affidato ai sanitari del Suem118. Carabinieri sul posto per gli adempimenti di competenza.

in aggiornamento