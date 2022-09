A Cecina il gran finale con Nine Bowl e Coppa Italia

Gran finale per il tackle questo weekend, con il XXI Nine Bowl che incoronerà la squadra regina del Campionato a 9 Giocatori, e la finalissima della Coppa Italia femminile tra Sirene Milano e Pirates Savona. Ad arricchire il menù, in arrivo la Nazionale Italiana per il raduno di preparazione in vista di Italia-Francia del prossimo 7 agosto.

Dopo la meravigliosa scorpacciata di Piacenza e l’assegnazione dei titoli di Prima e Seconda Divisione, sabato prossimo sarà la volta del CIF9 con il XXI Nine Bowl che assegnerà il Trofeo Paolo Crosti e il titolo italiano di categoria. A contendersi l’ambito premio, Leoni Basiliano e Elephants Catania, rispettivamente campioni della Conference North e di quella South.

La Fidaf ha affidato l’organizzazione dell’evento ai Trappers Cecina, che stanno facendo un gran lavoro anche per dare la giusta cornice ad altri due importanti appuntamenti, ovvero la finale di Coppa Italia femminile tra Sirene Milano e Pirates Savona, e il raduno della Nazionale Senior maschile tackle, in preparazione per l’obiettivo più importante della stagione, ovvero la semifinale del Campionato Europeo in programma il prossimo 7 agosto allo Stadio Garilli di Piacenza.

Questo il programma del weekend:

Venerdì, 23 luglio – KO ore 21.00

Sirene Milano vs Pirates Savona

Sabato 24 luglio – KO ore 21.00

XXI Nine Bowl – Leoni Basiliano vs Elephants Catania

Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta streaming gratuita a cura di FIDAF TV.

Per chi, però, non volesse perdersi gli eventi dal vivo, nel bellissimo Stadio Loris Rossetti di Cecina, è aperta la biglietteria online di Do It Yourself, dove potrete acquistare i biglietti. Ecco i prezzi:

COPPA ITALIA – Euro 10,00 + diritti di prevendita

NINE BOWL – Euro 15,00 + diritti di prevendita

Pacchetto 2 partite – Euro 20,00 + diritti di prevendita

Ecco il link al portale di DIY:

https://www.diyticket.it/locations/834/stadio-rossetti

e quelli ai singoli eventi, dove troverete anche tutte le informazioni utili e il modulo di autocertificazione OBBLIGATORIO per accedere allo stadio :

Finale Coppa Italia Femminile Stadio Rossetti - Cecina (LI) - Biglietti (diyticket.it)

https://www.diyticket.it/events/sport/4929/finale-nine-bowl

Non solo football, però, a Cecina perché come per ogni finale che si rispetti, anche in questo caso il pubblico potrà godere dello spettacolo nello spettacolo, con l'inno nazionale cantato dal vivo da Lisa Selmi, la musica dell'Half Time affidata a DJ Side, gli stand enogastronomici e quelli dedicati al merchandising allestiti nel Village dello Stadio.

La nostra Squadra Nazionale sarà inoltre presente sugli spalti sabato sera per applaudire i team in campo: un’ulteriore ragione per non mancare!