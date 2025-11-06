Champions League: Inter e Atalanta vincono ma soffrono, Napoli e Juventus rallentano

Tempo di lettura: ~2 min

Champions League: Inter e Atalanta vincono, ma soffrono contro Kairat e Marsiglia

Italiane in affanno nella quarta giornata: successi di misura per Inter e Atalanta, pareggi per Napoli e Juventus

Serata difficile per le squadre italiane in Europa

La quarta giornata di Champions League 2025-2026 si è rivelata più complicata del previsto per le squadre italiane. Dopo i pareggi di Napoli–Eintracht Francoforte (0-0) e Juventus–Sporting Lisbona (1-1), sono arrivate due vittorie di misura: Inter–Kairat 2-1 e Marsiglia–Atalanta 0-1.

Successi che mantengono vive le speranze di qualificazione, ma che mettono in luce qualche difficoltà di troppo nella gestione dei momenti chiave delle partite.

Inter–Kairat 2-1: vittoria sofferta a San Siro

L’Inter di Cristian Chivu conquista il quarto successo consecutivo in Champions League, ma non senza fatica. Al “Meazza”, i nerazzurri superano il Kairat Almaty per 2-1, senza però ottenere quella vittoria larga che avrebbe permesso di consolidare il primo posto del girone grazie alla differenza reti.

Nonostante il dominio territoriale e le tante occasioni create, i kazaki mettono in difficoltà i padroni di casa per lunghi tratti. Dopo un primo tempo ad alta intensità, Lautaro Martínez sblocca il match al 45’ con un gol in mischia.

Nel secondo tempo il Kairat reagisce trovando il pareggio al 55’ con Arad, bravo ad anticipare tutti su calcio d’angolo. L’Inter torna avanti al 67’ con un preciso sinistro di Carlos Augusto, servito da Pio Esposito.

Nonostante il forcing finale, i nerazzurri non riescono a chiudere i conti, ma ottengono comunque tre punti fondamentali che li mantengono a punteggio pieno nel girone.

Marsiglia–Atalanta 0-1: decide Samardzic al 90’

Un successo al fotofinish per l’Atalanta di Juric, che espugna il “Vélodrome” grazie a una rete di Samardzic al 90’.

La “Dea” spreca molto, compreso un rigore fallito da De Ketelaere nel primo tempo (respinto da un ottimo Rulli), ma mostra carattere e determinazione fino al fischio finale.

La gara si apre con un’Atalanta propositiva, che sfiora il vantaggio con Lookman dopo appena sei minuti. Il rigore fallito al 14’ sembrava poter pesare, ma la squadra resta in controllo.

Nella ripresa, un gol annullato a Lookman al 69’ per fuorigioco tiene tutto in bilico fino al 90’, quando Samardzic trova il varco giusto con una conclusione potente dal limite.

Con questo successo, l’Atalanta sale a 7 punti nel girone, mantenendo vive le possibilità di qualificazione agli ottavi.

Bilancio delle italiane: determinazione ma poca brillantezza

La quarta giornata conferma un trend comune: le squadre italiane mostrano grande solidità difensiva ma faticano a concretizzare. L’Inter resta imbattuta e in testa al proprio gruppo, mentre l’Atalanta conquista un prezioso successo esterno.

Più complessa la situazione per Napoli e Juventus, che dovranno cercare punti pesanti nelle ultime due giornate per blindare la qualificazione.