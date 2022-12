Chiesa. Un nuovo Diacono per la Diocesi di Catanzaro-Squillace: l’accolito Paolo Calabretta

CATANZARO, 10 DIC. - Domenica 11 dicembre sarà la terza domenica d’Avvento, detta anche domenica Gaudete. E la nostra diocesi avrà un motivo in più per gioire perché, per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di S.E. Mons. Claudio Maniago, Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace, l’accolito Paolo Calabretta, della parrocchia “Nostra Signora di Lourdes” di Catanzaro sarà ordinato Diacono alle ore 11:00 nella Basilica “Maria SS. Immacolata” di Catanzaro.

La Comunità tutta è invitata ad unirsi alla preghiera di lode e ringraziamento al Signore per questo dono di grazia alla nostra Diocesi.