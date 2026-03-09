Clima in Calabria: Catanzaro tra i migliori capoluoghi d’Italia secondo l’indice de Il Sole 24 Ore
Studio sul clima delle città italiane: Catanzaro spicca tra i capoluoghi calabresi
Secondo l’ultimo Indice del Clima elaborato da Il Sole 24 Ore in collaborazione con 3BMeteo, il capoluogo calabrese con il clima migliore è Catanzaro.
La classifica nazionale, che analizza 107 capoluoghi di provincia italiani, valuta numerosi indicatori climatici basati su dati meteorologici raccolti tra il 2015 e il 2025: ore di sole, caldo estremo, brezza estiva, notti tropicali, giorni freddi e precipitazioni.
Il risultato è significativo per la Calabria: quattro città calabresi entrano tra le prime 30 posizioni, confermando il territorio come una delle aree italiane con condizioni climatiche generalmente favorevoli.
La classifica dei capoluoghi calabresi per qualità del clima
Nella graduatoria generale emerge un buon posizionamento per diversi centri della regione:
- Catanzaro – 12° posto su 107 capoluoghi
- Vibo Valentia – 16° posto
- Crotone – 25° posto
- Reggio Calabria – 29° posto
- Cosenza – 86° posto
La presenza di ben quattro città tra le prime trenta dimostra come il clima della Calabria sia mediamente favorevole rispetto ad altre aree italiane.
Ore di sole: Crotone tra le città più luminose d’Italia
Uno degli indicatori più rilevanti è quello relativo alle ore medie di sole al giorno.
In questa categoria spicca Crotone, che conquista il 4° posto a livello nazionale, confermandosi tra le città più soleggiate d’Italia.
Ottimo risultato anche per Catanzaro, che si colloca al 9° posto, beneficiando della sua particolare posizione geografica tra Mar Ionio e Mar Tirreno, che favorisce la ventilazione e un clima equilibrato.
Ondate di calore e caldo estremo: Vibo Valentia tra le migliori
L’indice considera anche la frequenza delle ondate di calore, definite come periodi con temperature superiori ai 30°C per almeno tre giorni consecutivi.
In questo caso il risultato migliore tra i capoluoghi calabresi è quello di Vibo Valentia, che si piazza 11ª a livello nazionale, mostrando una minore esposizione a periodi prolungati di caldo intenso.
Situazione più difficile invece per Cosenza, che occupa la 103ª posizione, evidenziando una maggiore incidenza di episodi di caldo.
Per quanto riguarda i giorni con temperature estreme superiori ai 35°C, Vibo Valentia resta tra le migliori città (27ª posizione), mentre Cosenza scende addirittura al 104° posto nazionale.
Brezza estiva e ventilazione: Catanzaro tra le città più fresche
Uno degli indicatori più apprezzati riguarda la brezza estiva, cioè la presenza di ventilazione che aiuta a mitigare le alte temperature.
Qui emergono ottimi risultati per:
- Catanzaro – 4° posto
- Crotone – 9° posto
- Reggio Calabria – 10° posto
Questo dato conferma come molte città costiere calabresi godano di ventilazione costante durante l’estate, elemento che contribuisce a rendere il clima più vivibile.
Giorni freddi: Reggio Calabria prima in Italia
Un dato particolarmente interessante riguarda l’indicatore dei giorni freddi, cioè quelli in cui la temperatura percepita non supera i 3°C.
In questa categoria Reggio Calabria conquista il primo posto assoluto in Italia, risultando la città con meno giornate fredde in assoluto.
Anche Catanzaro ottiene un buon risultato con il 16° posto, mentre gli altri capoluoghi calabresi restano comunque tra i primi 40 della classifica.
Notti tropicali e piogge: alcuni indicatori meno favorevoli
Non tutti gli indicatori sono però positivi.
Le cosiddette notti tropicali – quelle in cui la temperatura media tra mezzanotte e le 6 del mattino supera i 20°C – penalizzano diversi capoluoghi calabresi:
- Catanzaro – 90° posto
- Crotone – 99° posto
- Reggio Calabria – 105° posto
Meglio invece Cosenza e Vibo Valentia, che si posizionano rispettivamente al 63° e 64° posto.
Per quanto riguarda i periodi senza pioggia, le città calabresi si collocano tutte tra il 75° e l’82° posto, segnalando una moderata frequenza di periodi asciutti.
Il clima della Calabria tra sole, mare e ventilazione
Nel complesso, i dati dell’Indice del Clima confermano come il clima della Calabria sia caratterizzato da:
- molte ore di sole durante l’anno
- temperature miti in inverno
- buona ventilazione estiva nelle città costiere
Tra tutti i capoluoghi, Catanzaro emerge come il miglior equilibrio climatico regionale, grazie alla combinazione tra ventilazione, sole e temperature generalmente moderate.
Un risultato che conferma la reputazione della Calabria come una delle regioni italiane con condizioni climatiche tra le più favorevoli per qualità della vita.
