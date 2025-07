Colpo Al Hilal: Inzaghi elimina il Manchester City. Fluminense batte l’Inter: ai quarti è sfida Brasile-Arabia

Tempo di lettura: ~2 min

Colpo Al Hilal: Inzaghi elimina il Manchester City ai Mondiali per club, ora sfida il Fluminense

Incredibile agli ottavi del Mondiale per club: l’Al Hilal di Simone Inzaghi elimina il Manchester City ai supplementari.

Il calcio regala sempre storie sorprendenti, e stavolta a scriverla è Simone Inzaghi. Il suo Al Hilal ha battuto 4-3 ai tempi supplementari il favoritissimo Manchester City negli ottavi di finale del Mondiale per club FIFA. La squadra saudita, spinta da un pubblico entusiasta e dalla qualità dei suoi giocatori, ha compiuto un’impresa che resterà nella storia del torneo.

Dopo i 90 minuti regolamentari, terminati sul 2-2, i supplementari hanno premiato il coraggio dell’Al Hilal. Decisivo il brasiliano Marcos Leonardo, autore di una doppietta (al 46’ e al 112’) che ha mandato in tilt la difesa inglese e regalato ai sauditi il passaggio del turno.

Per Guardiola e i suoi uomini, una sconfitta che brucia. Il City, campione in carica della Premier League, era tra i grandi favoriti della competizione, ma ha pagato caro alcuni errori difensivi e la grande serata dell’ex tecnico dell’Inter.

Il cammino dell’Al Hilal non si ferma qui: ai quarti di finale ci sarà un’altra sfida da brividi, contro il Fluminense. I brasiliani hanno eliminato l’Inter con un secco 2-0, confermandosi una delle squadre più solide del torneo.

Intanto cresce l’attesa anche per l’altra super sfida degli ottavi: questa sera Juventus-Real Madrid, una classica del calcio europeo che promette spettacolo e tensione fino all’ultimo minuto.

Il Mondiale per club si sta rivelando molto più equilibrato del previsto: se da un lato cadono giganti come il Manchester City, dall’altro emergono realtà ambiziose, guidate da allenatori italiani che portano idee e grinta in ogni angolo del mondo.

