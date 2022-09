Come trovare un’auto usata: le offerte disponibili in rete

Chi oggi desidera acquistare un’auto usata si può fare aiutare da internet. Sì perché sono numerosi i concessionari che offrono qualsiasi modelli e marchio di vettura direttamente in rete. Se si desidera acquistare una C3 usata non serve quindi fare il classico giro dai concessionari in città; basta invece sfogliare i cataloghi online per trovare ciò che si cerca.

Cosa si trova in rete

Le offerte disponibili online sono tantissime, si va dalle più classiche utilitarie, fino alle auto di lusso. Trovare qualsiasi marchio o modello di auto di seconda mano non è quindi difficile, anzi. In rete è tutto più semplice per una serie di buoni motivi. Il primo riguarda le tempistiche; le offerte online sono consultabili 24 ore su 24, 7 giorni a settimana. Non serve quindi perdere tempo nel fine settimana, o addirittura prendere un pomeriggio di permesso dal lavoro; si possono sfogliare i cataloghi come e quando si vuole. Alcuni concessionari offrono anche delle vere e proprie brochure digitali, su cui sono disponibili specifiche di ogni vettura, così come numerose foto. Di fatto basta già questo per scegliere l’auto, verificando anche che il prezzo sia in linea con i nostri desideri. Si dovrà poi lasciare il proprio contatto telefonico, dove il concessionario ci richiamerà per perfezionare la vendita, o anche per programmare un test drive.

È meglio online

A conti fatti quindi scegliere l’auto di seconda mano online è un’ottima idea. Stiamo parlando però solo delle offerte delle concessionarie, o comunque dei siti che si occupano esclusivamente di questo tipo di proposta. Meglio infatti evitare i siti di annunci, soprattutto se si tratta di vendite proposte dai privati. Chi infatti cerca di vendere l’auto attraverso un annuncio, invece che andare da un concessionario, solitamente intende ottenere un poco di più del valore di mercato. Inoltre il concessionario si occuperà di tutte le questioni burocratiche correlate all’acquisto, cosa che un privato non ci può offrire. In Italia poi i concessionari hanno l’obbligo di proporre auto usate garantite, per un minimo di 12 mesi. In pratica ci propongono un mezzo di cui ci devono dichiarare pregi e difetti, quindi nessuna sorpresa dopo pochi chilometri.

Altri servizi online

Quindi i siti che offrono auto di qualità ci propongono cataloghi costantemente aggiornati, tantissimi modelli tra cui scegliere, usato garantito. Ma non solo, quelli più seri pubblicano tanto materiale su ogni singola auto, ci sembrerà di averle viste dal vivo, a causa delle mille foto disponibili. In più alcuni offrono anche finanziamenti dedicati, che consentono di trovare l’auto che si desidera e di acquistarla senza praticamente uscire di casa. Non per niente il mercato dell’auto usata in Italia negli ultimi anni sta crescendo costantemente. In tante città infatti i concessionari sono posizionati nelle periferie, riuscire a girarli tutti è una sorta di maratona; in rete invece bastano poche decine di minuti per ricercare tutte le offerte più interessanti, quelle imperdibili e realmente di qualità. Un nuovo modo di scegliere l’auto usata, dedicato a chi non ha tempo da perdere inutilmente.