“Comuni Ricicloni” Premio Corepla al Comune di Catanzaro

CATANZARO, 28 GIUGNO – Corepla, Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, ha premiato il Comune di Catanzaro nel corso della cerimonia di “Comuni Ricicloni”, l’iniziativa promossa da Legambiente con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Oggi a Roma il riconoscimento Corepla per la gestione virtuosa degli imballaggi in plastica è stato conferito anche ai Comuni di Serra De’ Conti (AN) e di Raffadali (AG). Per la città di Catanzaro ha ritirato il premio Corepla l’Assessore all’Ambiente Domenico Cavallaro.

«La Regione Calabria nel 2018 ha registrato un incremento della raccolta degli imballaggi in plastica di circa il 20%, raggiungendo una raccolta pro capite regionale di 15,5 Kg da confrontare con la media nazionale di 20,1 Kg – si legge nella motivazione del premio. - Fra i tanti Comuni virtuosi che hanno contribuito a questo importante risultato, la scelta è ricaduta sul Comune di Catanzaro. La città, che conta circa 90.000 abitanti, ha raggiunto nel 2018 una raccolta pro capite di circa 24 kg. Da tempo l’Amministrazione ha attivato una raccolta porta a porta ed entro l’anno avvierà il progetto della tariffazione puntuale. Grazie ai contributi derivanti dai corrispettivi per la raccolta differenziata, il Comune prevede di non aumentare la tassa rifiuti ai cittadini, nonostante il forte aumento dei costi dell’indifferenziato».

L’iniziativa “Comuni Ricicloni”, giunta quest’anno alla 26ª edizione, premia le comunità locali, gli amministratori e i cittadini che hanno ottenuto i migliori risultati nella raccolta e nella gestione dei rifiuti. Le premiazioni si sono tenute nel pomeriggio odierno presso Nazionale Spazio Eventi nell’ambito della 6ª edizione di EcoForum, la Conferenza Nazionale sull’economia circolare dei rifiuti. Per maggiori informazioni: www.ricicloni.it

Chi è Corepla

Corepla è il consorzio nazionale senza scopo di lucro per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica. Con circa 2.600 imprese consorziate della filiera del packaging in plastica (produttori di materia prima, produttori di imballaggi, utilizzatori, riciclatori, recuperatori), COREPLA assicura che gli imballaggi raccolti in modo differenziato siano avviati a riciclo e recupero con efficienza, efficacia ed economicità. www.corepla.it