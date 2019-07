VVF: Avvio della campagna antincendio boschivo 2019

CATANZARO 20 LUGLIO - A decorrere dal 15 Luglio u.s., il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si potenzia nella lotta per il contrasto del fenomeno degli incendi boschivi sul territorio calabrese. Nei giorni scorsi, alla presenza del Prefetto di Catanzaro dott.ssa Francesca Ferrandino, del Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco ing. Oliviero Roberto Dodaro, del dirigente della Regione Calabria ing. Salvatore Siviglia e del Commissario Straordinario dellAzienda Calabria Verde dott. Aloisio Mariggiò si è stipulata la convenzione A.I.B. 2019 che regola le attività afferenti al piano tecnico organizzativo della campagna antincendi boschivi tra il CNVVF e la Regione Calabria a seguito dell’approvazione del Piano per la previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi. Sul piano operativo è previsto il potenziamento stagionale mediante limpiego di specifiche risorse strumentali e di personale dedicato alla finalità AIB (Antincendio Boschivo):

centri di coordinamento AIB della Regione SOUP (Sala Operativa Unificata Permanente) e COP (Centri Operativi provinciali) nonché delle sale operative del CNVVF;

squadre operative AIB e squadre DOS (Direttore delle operazioni di spegnimento), quest’ultime preposte al coordinamento sullo scenario operativo delle operazioni di spegnimento degli incendi più complessi e degli eventuali mezzi aerei della flotta regionale e nazionale assegnati agli stessi.

Nel dettaglio del potenziamento operativo sul territorio, la convenzione prevede, nel periodo compreso tra il 15 Luglio e l’08 settembre, l’incremento, su tutto il territorio regionale, del dispositivo ordinario di soccorso VV.F come di seguito riportato:

nelle quattro settimane classificate a minor rischio incendio boschivo, limpiego di n. 7 squadre operative VVF e n. 7 squadre DOS;

nelle quattro settimane classificate a maggior rischio incendio boschivo, l’impiego di n. 13 squadre operative VVF e n. 13 squadre DOS.

Con la stipula della convenzione AIB 2019 il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco entra a far parte integrante del sistema AIB della Regione Calabria.

Laccesso al nuovo software di gestione delle emergenze messo a disposizione dalla Regione Calabria (SITGER) permetterà di ottimizzare le forze disponibili in campo creando una maggior sinergia tra le varie istituzioni e componenti impegnate nella campagna AIB con l’obiettivo comune di ridurre, con maggiore efficacia ed incisività, gli effetti gravemente dannosi sui meravigliosi ecosistemi forestali calabresi derivanti dal fenomeno degli incendi boschivi.