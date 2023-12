Concluso anno formativo 2023 per direttori delle operazioni dei Vvf. Tutti i dettagli

Successo e competenza: concluso l'anno formativo 2023 per i direttori delle operazioni di spegnimento dei Vigili del fuoco presso il centro polifunzionale VVF della Calabria

Si è concluso l'anno formativo 2023 per Direttori delle Operazioni di Spegnimento (DOS) dei Vigili del Fuoco, organizzato presso il Centro Polifunzionale VVF della Calabria con sede in Lamezia T. (CZ). La struttura formativa della Direzione Regionale Calabria, diretta dal dirigente generale Ing. Maurizio LUCIA, è l’unico centro di alta formazione nazionale così come sancito con Decreto del Ministero dell’Interno del 12 gennaio 2018.

Tra il personale docente, hanno preso parte gli istruttori della Aeronautica Militare provenienti dal R.A.C.S.A (Reparto Addestramento Controllo Spazio Aereo) di Pratica di mare (RM).

Nelle ultime due edizioni concluse venerdì 01 dicembre u.s., hanno partecipato 40 Vigili del Fuoco provenienti da tutto il territorio italiano e due unità appartenenti al Corpo Forestale della provincia Autonoma di Trento.

Durante il percorso formativo della durata di due settimane sono stati trattati argomenti legati alla cartografia ed orientamento in ambiente, tecniche di topografia applicata al soccorso, meteorologia, standardizzazione del linguaggio aeronautico ICAO (International Civil Aviation Organization), tecniche antincendio in ambiente forestale, studio dei diversi tipi di aeromobili impiegati nella lotta antincendio boschivo nonchè addestramento alle tecniche delle comunicazioni T.B.T. (terra-bordo-terra) con l'ausilio di un simulatore informatico, che ha permesso la riproduzione di numerosi scenari d'intervento.

I discenti hanno visitato inoltre la base nazionale dei Canadair di Lamezia Terme dove hanno potuto familiarizzare con le caratteristiche tecniche ed operative dei velivoli AIB (antincendio boschivo) che compongono la flotta nazionale aerea del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

ed aeromobili ad ala rotante del reparto volo di Lamezia Terme.

A conclusione della fase formativa gli allievi sono ststi abilitati alle funzioni DOS con una operazione sul campo di addestramento, mediante la gestione di uno scenario d’incendio forestale e d’interfaccia urbana, con il reale impiego di un velivolo Canadair CL-415 che ha effettuato sganci di estinguente su precise direttive fornite da terra.

L’attività di formazione DOS attualmente si ferma per riprendere con il 2024.