Coppa Italia: Catanzaro Calcio-Virtus Francavilla 2-1, succede tutto nel primo tempo, con-highlights

CATANZARO, 23 SETTEMBRE - Succede tutto nel primo tempo col Catanzaro che subisce, riacciuffa e supera la Virtus Francavilla. Gara a tratti spigolosa con otto ammoniti e lotta in ogni zona del campo anche se latitano le conclusioni su entrambi i fronti. Al 20’ punizione di Pinna (positiva la sua prova) non sortisce effetti. Sull’altro fronte dialogano sullo stretto Mastropietro e Perez con Riggio costretto al fallo al limite dell’area. A calciare la conseguente punizione è Franco che trova lo spiraglio giusto senza concedere scampo a Branduani. Il Catanzaro non perde la testa e si proietta in avanti trovando il pareggio tre minuti dopo con Casoli che fa fuori Crispino con un bel tocco sulla palla precisa servita dall’onnipresente Corapi. Sul finire di tempo il Catanzaro raddoppia, Al 44’ Urso mette in azione Di Piazza che controlla ed arriva davanti a Crispino che lo mette giù. Il rigore accordato viene trasformato senza esitazioni da Carlini.

Nella ripresa, col Catanzaro che gioca col vento a favore, succede poco ed il risultato non cambia. Al 13’ una punizione di Franco non va oltre il corner ed al 24’ ci prova il neo entrato Puntoriere la cui conclusione si perde alta sul fondo. Il Catanzaro che manovra ma non punge è tutto in una punizione calciata d’astuzia dalla trequarti ad opera di Corapi che per poco non sorprende Crispino (32’) ed in una conclusione di Carlini. Nei 4’ di recupero non succede nulla e il Catanzaro porta a casa il passaggio del turno che disputerà tra una settimana in casa del Chievo Verona.

Carlo Talarico

Il tabellino:

CATANZARO-V. FRANCAVILLA 2-1

MARCATORI: 32’ pt Franco (V), 35’ pt Casoli (C), 45’ pt Carlini (rig.) (C).

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Riggio, Fazio, Pinna; Casoli, Verna (37’ st Risolo), Corapi, Urso, Contessa; Carlini, Di Piazza (43’ st Bayeye). A disp.: Mittica, Iannì, Mirarchi, Cristiano, Cusumano, Napoli, Iseppon, Brugnano. All.: Calabro.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Crispino; Calcagno (32’ st Pino sv), Celli, Caporale; Nunzella, Franco, Zenuni (44’ st Buglia sv), Mastropietro (1’ st Castorani), Sparandeo (9’ st Carella); Ekuban (32’ st Puntoriere), Perez. A disp.: Costa. All.: Trocini.

ARBITRO: Marini di Roma.

Guardalinee: Fiorito-De Meo.

Quarto uomo: Cosso.

AMMONITI: Celli (V), Pinna (C), Contessa (C), Urso (C), Crispino (V), Fazio (C), Carlini (C), Franco (V).

NOTE: gara a porte chiuse. Al 14’ pt allontanato dalla panchina il ds Fernandez (V). Ammonito il tecnico Trocini (V). Angoli: 5-2 per il Catanzaro. Recupero: pt 0’, st 4’.

Video - Le parole di Calabro nel post gara di Catanzaro - Virtus Francavilla

Highlights e gol Catanzaro-Virtus Francavilla 2-1















Diretta | Tutto Calcio Puglia #Live 1° turno Coppa Italia U.S. Catanzaro 1929 VS Virtus Francavilla Calcio

Questi i risultati delle partite giocate oggi per il primo turno della Coppa Italia 2020 -'21: SudTirol - Latte Dolce Sassari 2-1 Ternana - Albinoleffe 1-2 Piacenza - Teramo 1-2 Carpi - Casarano 1-3 Novara - Gelbison 3-1 Alessandria - Sambenedettese 3-2 Pontedera - Arezzo 1-2 Catanzaro - Virtus Francavilla 2-1 Carrarese - Ambrosiana 4-0 Livorno - Pro Patria 1-2 Bari - Trastevere 4-0 Renate - Avellino 2-1 Juve Stabia - Tritium 2-1