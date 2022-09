Coppa Italia: torna l’emozione con il grande calcio. Ecco dove vedere in chiaro Juventus-Milan

TORINO, 12 GIU - Anche in Italia il momento di tornare a emozionarci con il grande calcio sta per tornare e si partirà con una sfida che coinvolgerà milioni di appassionati. A trovarsi una di fronte all’altra saranno infatti Juventus e Milan, chiamate a conquistare un importante obiettivo: la finale di Coppa Italia. Si parte dall’1-1 maturato a San Siro nella gara di andata disputata a San Siro. Un risultato che fa partire con i favori del pronostico, non solo per la forza della rosa, i bianconeri: la squadra di Pioli dovrà infatti vincere o pareggiare con almeno due gol segnati per accedere al match in cui sarà assegnato il trofeo, in programma all’Olimpico di Roma il 17 giugno.

Dove vedere Juventus-Milan Coppa Italia – Appuntamento a questa sera

Il fischio d’inizio della gara è in programma domani sera alle ore 21. La gara sarà trasmessa in chiaro dalla Rai, che detiene i diritti della competizione. La Tv di Stato, come di consueto, offre anche la possibilità di seguire il match anche in streaming grazie a RaiPlay, servizio accessibile gratuitamente su smart Tv, PC, smartphone e tablet.

Il regolamento è stato modificato: nel caso in cui, al termine dei novanta minuti, dovesse maturare, lo stesso risultato dell’andata, si andrà direttamente ai calci di rigore e non ai supplementari. (Calcio e finanza)