Corigliano-Rossano. Droga: cocaina e marijuana in casa, arrestato 54enne

Droga: cocaina e marijuana in casa, arrestato 54enne. Controlli dei Cc in alcuni alloggi popolari a Corigliano-Rossano

CORIGLIANO ROSSANO, 03 APR - Aveva nascosto sotto il materasso della stanza da letto 37 dosi di cocaina, in una scarpa da ginnastica 5 grammi di marijuana e in giro per casa denaro contante.

Un uomo di 54 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri della compagnia di Corigliano Calabro, per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. A scoprire i nascondigli della sostanza stupefacente e dei soldi sono stati militari grazie all'unità cinofila "Manco" dello Squadrone Eliportato di Vibo Valentia a seguito dei controlli antidroga effettuati negli alloggi popolari a Corigliano Rossano, area urbana di Corigliano.

In particolare, nel corso della perquisizione in casa del 54enne è stata trovata la cocaina, divisa in diverse confezioni sigillate e pronte per essere vendute, 600 euro in contanti, verosimilmente provento dell'attività di spaccio e materiale per il confezionamento. Nella scarpa da ginnastica riposta in un mobiletto c'erano cinque grammi di marijuana.