Coronavirus: annullata storica Fiera di Cassano

CASSANO ALLO IONIO, 31 AGO - Quest'anno la storica fiera di Cassano, che si svolgeva il primo di settembre, non si svolgerà a causa dell'emergenza epidemiologica e anche alla luce dei recenti casi positivi al Covid -19 che si sono registrati nel comune ionico.

Ad annunciare la cancellazione della storica fiera è stato, con una comunicazione il sindaco di Cassano, Gianni Papasso.

"Vi comunico - afferma il sindaco - che purtroppo, considerata la grave emergenza epidemiologica che stiamo vivendo e anche alla luce dei recenti casi positivi che si sono registrati nel nostro Comune, si è deciso di non autorizzare la fiera di Cassano, al fine di evitare pericoli e assembramenti, in un'ottica prudenziale e di prevenzione. È un momento difficile e non possiamo, mai come adesso, abbassare la guardia (Fonte immagine Eco dello jonio)