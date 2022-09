Coronavirus: Decaro, emergenza senza reddito cittadinanza. 'Ha permesso a tante famiglie di stare in piedi'

ROMA, 30 MAR - Senza il reddito di cittadinanza sarebbe esplosa l'emergenza sociale? "Credo proprio di sì". Lo ha detto Antonio Decaro, presidente dell'Anci e sindaco di Bari a 24Mattino su Radio 24. "Il reddito di cittadinanza, indipendentemente da come ciascuno di noi pensa come dovrebbero essere utilizzate le risorse - ha spiegato Decaro - ha permesso a tante famiglie di stare in piedi. In questo momento in cui le famiglie non possono nemmeno uscire, se non avessero avuto il reddito di cittadinanza ci sarebbe stato un altro problema da affrontare per i sindaci, un'emergenza sociale che sarebbe diventata emergenza alimentare. E - ha concluso - non possiamo lasciare morire di fame le persone".

"Da soli - ha proseguito il presidente dell'Anci - non ce la facciamo, non ce la fanno le Regioni, i sindaci e il Governo. Ce la facciamo - ha aggiunto - se stiamo tutti insieme, istituzioni e cittadini. Questa è un emergenza che possiamo affrontare come comunità. Dobbiamo stare insieme ed evitare le polemiche, ci sarà tempo per le polemiche, le facciamo sempre".