Coronavirus, il progetto dell'associazione M'Ama #IoPossoUscireSeTuRestiACasa destinato a bambini con patologie "invisibili"

SAN PIETRO DI CARIDÀ (RC) 25 APR - Il Comune di San Pietro di Caridà (RC) accoglie e sostiene ilprogetto dell'associazione M'aMa-Dalla Parte dei Bambini“#IoPossoUscireSeTuRestiACasa”, diretto a offrire in tempodi Coronavirus, un servizio alle famiglie con unbimbo/ragazzo (3/18 anni) affetto da una patologia“invisibile”.

Chiaral'intenzione del Sindaco Sergio Rosano. "Con questoprogetto vogliamo garantire alle famiglie il diritto di uscitaautorizzata senza incorrere in problemi o richieste di faticosespiegazioni, né da parte delle forze dell’ordine, né da parte dicomuni cittadini".

#IoPossoUscireSeTuRestiACasarende operativa la solidarietà ai cittadini di San Pietro diCaridà e dei Comuni limitrofi portatori di disabilitàinvisibile.

Damercoledi 22 Aprile 2020 sul territorio di San Pietro di Caridà i familiari deiminori con bisogni speciali hanno l'opportunità di munirsi di unlaccetto che, una volta indossato, indicherà in mododiscreto, una disabilità invisibile o una neurodiversità.

"Illaccetto è un semplice segno distintivo, un indicatore di unasituazione problematica, da indossare per evitare spiegazionifaticose - specifica Rossana Villari, referente del puntoM'aMa Calabria -. La disabilità non è qualcosa di cui vergognarsi:indossato dai care giver il laccetto aiuterà a realizzare i propridiritti (come quello della passeggiata)".

L’introduzionedi un laccetto distintivo potrà essere di supporto alle famiglie, alcune delle quali ne hanno già fatto richiesta. MarcoDato, referente Punto M'aMa Calabria, è attento a specificare che il "principale obiettivo del nostro progetto èl’immediata identificazione visiva del care giver che accompagna ilminore con bisogni speciali. Il secondo è di evitarepolemiche e possibili fraintendimenti".

Ilaccetti saranno donati a titolo gratuito dall'Associazione M’amaal Comune per le famiglie che ne faranno richiesta.

L'associazioneM'ama ha invitato e invita tutti i Comuni della Calabria, rivolgendosi aSindaci e assessori di competenza, a fare richiesta dei “laccettiinvisibili” che, fino ad esaurimento scorta, saranno a disposizione gratuitamente delle amministrazioni che vorranno prendersi cura dei lorobambini con bisogni speciali.



Perquanto riguarda Il Comue di San Pietro di Caridà lafamiglia che vorrà farne uso potrà contattare:

Il Sindaco,Geom. Sergio Rosano, Tel. 349/1726035

IlVicesindaco, Elena Francese, Tel. 333/2645748

L’Assessore,Dimasi Giuseppe, Tel. 338/7299877