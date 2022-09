Coronavirus: imprese rifiuti, rischio stop raccolta. Confindustria Cisambiente, servono dispositivi protezione

ROMA, 18 MAR - C'è un "rischio oggettivo di possibili interruzioni del servizio a partire dalle prossime 24" nella raccolta dei rifiuti urbani. L'allarme arriva da Confindustria Cisambiente che chiede "con forza l’aiuto e l’attenzione del Governo" esprimendo "sconcerto" perchè il settore è stato "dimenticato nel Decreto Cura Italia" e per "scongiurare gravi problemi per la comunità che dovessero derivare dalle fermate del comparto".



E’ "imperativo - afferma l'associazione in un comunicato - che il settore dei servizi di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani sia inserito nella rosa dei settori strategici ed essenziali al pari del Sistema Sanitario, Forze dell’Ordine, Forze Armate, Protezione Civile e approvvigionamenti alimentari ed essenziali e che siano ad esso garantite le forniture degli strumenti di protezione individuale e delle attrezzature di sanificazione oggi irreperibili sul mercato. In questa situazione emergenziale, le aziende e sindacati si sono impegnati con i lavoratori, ma rimane altissimo il rischio oggettivo di possibili interruzioni del servizio a partire dalle prossime 24".



Quello della raccolta dei rifiuti, spiega l'associazione a cui aderiscono le imprese di tutto il settore della ecologia, dell'igiene ambientale e dell'energia rinnovabile da rifiuto, "è un servizio pubblico essenziale reso alla comunità: è essenziale garantire, nel pieno dell’emergenza per il Covid-19, il servizio della raccolta e gestione dei rifiuti che non può essere interrotto, pena l’insorgere di gravi conseguenze per la salute pubblica". "Non possiamo permetterci di avere i rifiuti per le strade con il rischio sanitario che questo comporta in un momento così delicato per il Paese" avverte l'associazione aggiungendo che "ai lavoratori del nostro comparto 'essenziale e prioritario per il Paese al pari dei servizi sanitari' va il doveroso ringraziamento per la professionalità e abnegazione".