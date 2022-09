Morto nell'ospedale di Vibo Valentia ex parlamentare Carratelli

VIBO VALENTIA, 12 MAR - E' deceduto questa sera, nell'ospedale di Vibo Valentia, dopo una breve malattia, Domenico Romano Carratelli, già parlamentare della Repubblica. Carratelli, 79 anni, esponente storico della Democrazia Cristiana. Laurea in Giurisprudenza, avvocato abilitato alle Giurisdizioni Superiori, è stato anche professore a contratto di "Legislazione dei Beni Culturali" presso l'Accademia di Belle Arti "Fidia".



Fu nella prima metà degli anni '70, prima consigliere e poi sindaco della città di Tropea, poi consigliere comunale a Vibo Valentia e infine, dal 1980 al 1995 rappresentante in consiglio presso la Regione Calabria ricoprendo, sotto quest'ultima veste, numerosi incarichi istituzionali.



Dopo la fine della Dc, nel 1996 e fino al 2001 è eletto presso la camera dei Deputati. Nel corso del quinquennio è stato componente del Direttivo del Gruppo Parlamentare dei Popolari per l'Ulivo, vicepresidente vicario Commissione Difesa, membro della Delegazione Parlamentare Italiana all'Assemblea dell'Atlantico del Nord, componente della Commissione Parlamentare d'Inchiesta per il Cermis, e infine sottosegretario di Stato ai Lavori Pubblici.



Sua è, inoltre, l'ideazione del toponimo "Costa degli Dei" per indicare il tratto di costa marina della Regione Calabria compresa nella provincia di Vibo Valentia, da Pizzo a Nicotera, da lui successivamente ufficializzato con apposita delibera in qualità di Assessore al Turismo della Regione Calabria.