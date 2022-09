Coronavirus: Nucera fase 2, Santelli tempestiva su lidi balneari

Coronavirus: Nucera fade 2, Santelli tempestiva su lidi balneari. "Ora mettersi al lavoro per non farsi trovare impreparati"

CATANZARO, 18 APR - "La Regione, attraverso le parole della governatrice Jole Santelli, ha appena introdotto l'ordinanza riguardante i parchi acquatici, gli stabilimenti balneari e le concessioni demaniali marittime. Adesso, previa richiesta al Prefetto, sarà possibile recarsi nelle aree interessate per svolgere interventi di manutenzione, sistemazione, pulizia, installazione e allestimenti delle spiagge, senza esecuzione di modifiche o nuove opere".

Lo afferma l'imprenditore Giuseppe Nucera, fondatore del movimento "La Calabria che vogliamo" che, in una nota, ricorda di avere " sollecitato il 14 aprile il governo regionale calabrese sul tema degli stabilimenti balneari e i lavori di manutenzione". "Apprezziamo la tempestività della presidente Santelli - sostiene Nucera - che ha accolto le nostre sollecitazioni.

Non posso che commentare positivamente l'operato degli assessori Orsomarso e Catalfamo e, in generale, del governo regionale calabrese, capace di rispondere in tempi rapidi e in modo concreto rispetto alle problematiche che pochi giorni fa avevo sottolineato. In Calabria sono circa 2500 gli stabilimenti balneari, più di 20 mila le unità lavorative. Il mare della Calabria è una meravigliosa bellezza, fonte di benessere fisico e morale che attrae turisti dal resto d'Italia e dall'estero. Soprattutto in un momento così complicato come quello che stiamo vivendo, la prossima estate sarà ancora più impellente la necessità per tutti gli italiani di recarsi al mare".

"Ovviamente questo potrà accadere - sostiene Nucera - solo nel pieno rispetto delle normative e delle disposizioni che il Governo emanerà per contrastare la diffusione del Covid 19. Intanto però bisogna mettersi a lavoro per non farsi trovare impreparati. Gli stabilimenti balneari rappresentano un importante settore per la rinascita non solo economica ma anche morale dell'Italia e della Calabria in particolare".