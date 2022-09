Coronavirus: Parma-Spal 'calcio d'inizio è fissato per le 13:45'

PARMA 8 MAR - Parma-Spal per il momento non si gioca. Le due squadre erano pronte a entrare in campo, ma sono state fatte rientrare negli spogliatoi.

Tardini le squadre sono state fermate pochi minuti prima del fischio d'inizio alla luce della richiesta del governo attraverso il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, di sospendere subito il campionato. Lega e Figc sono ora in contatto e la decisione sarà presa entro trenta minuti.

In aggiornamento

Al Tardini si stava per aprire la domenica di Serie A. Alle 12:30 le squadre sono state richiamate negli spogliatoi dopo che il Ministro dello Sport Spadafora, in un comunicato stampa, chiedeva alla Figc di valutare lo stop immediato della Serie A. Dopo 45 minuti di sospensione, la decisione: "Si gioca e il calcio d'inizio è fissato per le 13:45"

In aggiornamento

Figc convoca consiglio per martedì Seduta straordinaria per l'emergenza

"Vista la richiesta del Ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora, sentito il Presidente del Coni Giovanni Malagò e preso atto della volontà del Consiglio della Lega di Serie A, titolata ad organizzare il campionato, di seguire le prescrizioni inserite nel DPCM sull'emergenza Covid19 e quindi di volere disputare le gare in programma a porte chiuse, il Presidente della Figc Gabriele Gravina ha convocato un Consiglio Federale straordinario per martedì 10 marzo". Lo dichiara all'ANSA una fonte qualificata della Federcalcio.

In aggiornamento