Coronavirus. Polizia: nuovo questore Antonino Romeo, "la sicurezza è di tutti"

POTENZA, 24 FEB - "I cittadini devono segnalare qualsiasi cosa sembri loro sospetta, senza voltarsi dall'altra parte: la sicurezza è un concetto partecipato": lo ha detto stamani, a Potenza, il nuovo questore del capoluogo lucano, Antonino Romeo, nel suo primo incontro con i giornalisti.



Romeo - che ha un passato da radiocronista sportivo nella sua città natale, Reggio Calabria ("lo dico - ha spiegato - per sottolineare che comprendo bene i problemi degli operatori dell'informazione") - è entrato in Polizia nel 1988 e ha lavorato a lungo proprio nella città reggina: dall'agosto del 2016 è stato questore a Enna. Ha studiato a livello universitario la comunicazione e la sicurezza, il coordinamento interforze e la cooperazione internazionale.



Ha partecipato a numerose operazioni di contrasto ai clan mafiosi e alla gestione dell'ordine pubblico in occasione di importanti eventi. "Sono grato al Capo della Polizia - ha detto Romeo - per avermi assegnato la sede di Potenza: mi metto al servizio della città e della provincia. I cittadini vanno serviti nel modo migliore possibile e io sono disponibile ad ascoltare tutti".