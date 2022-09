Coronavirus: violazione norme, 70 denunce a Reggio Calabria #IoRestoaCasa

Coronavirus: violazione norme, 70 denunce a Reggio Calabria. Proposta chiusura negozio. Controlli stazioni, porto e aeroporto

REGGIO CALABRIA, 11 MAR - Settanta persone sono state denunciate per inosservanza delle disposizioni contenute nei decreti emessi gli scorsi 8 e 9 marzo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Lo rende noto un comunicato della Prefettura di Reggio Calabria. I controlli sono stati disposti ieri al termine del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.



Le Forze dell'Ordine, impegnate nel monitorare e verificare il rispetto delle misure previste dai decreti, hanno anche proposto la chiusura dell'attività di un esercizio commerciale. Il personale - informa la nota - è stato impegnato presso i principali snodi della rete di comunicazione, quali stazioni ferroviarie, aeroporto, porto, stazioni di bus, autostrade, dove sono state complessivamente controllate oltre un centinaio di persone.



Numerosi anche i controlli presso gli esercizi pubblici, pari a circa 500, e nei centri abitati, con acquisizione degli appositi moduli con le autocertificazioni giustificative degli spostamenti, per i riscontri successivi sulla veridicità del contenuto.