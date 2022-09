Covid-19: Fimmg, a Bergamo dati sottostimati di 5 volte

Coronavirus: Fimmg, a Bergamo dati sottostimati di 5 volte. Presidente medici medicina generale lombardi, test ai più gravi

MILANO, 17 MAR - "I dati dei casi positivi sono sottostimati di almeno 5 volte perché solo chi è più grave viene sottoposto al tampone". Si riferisce a Bergamo e provincia Paola Pedrini, segretario per la Lombardia di Fimmg, la Federazione italiana medici di medicina generale e segretario dell'ordine dei medici della stessa Bergamo. Il dato, secondo Pedrini è dovuto al fatto che i tamponi vengono effettuati a coloro che hanno "insufficienza respiratoria e a chi ha la polmonite e si è recato in ospedale".



Gli altri invece, pur con problemi e con polmonite, a suo avviso, non vengono quindi conteggiati nei dati ufficiali. E poi "il 112 è sovraccarico - aggiunge - e raccoglie solo le domande delle persone più critiche, le altre vengono lasciate a casa". Il presidente di Fimmg Lombardia ha voluto precisare che "noi come medici di famiglia facciamo il monitoraggio come possiamo, non avendo i dispositivi sufficienti la nostra attività e molto limitata. L'Ats ha fornito solo le mascherine chirurgiche e i guanti e non ci ha fornito i kit completi in quanto sono sono esauriti".