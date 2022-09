Covid-19: 'Sono malato e vengo da Lodi', arrestato. Ha finto tosse e sintomi virus

Coronavirus: 'Sono malato e vengo da Lodi', arrestato. Ha finto tosse e sintomi virus, fermato da cc in varesotto

VARESE, 16 MAR - Un uomo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale, per essersi rifiutato di mostrare i documenti e aver finto la tosse affermando "ho il Coronavirus e sono di Lodi", durante un controllo ieri a Cuvio (Varese). L'uomo, operaio di nazionalità rumena e residente nel lodigiano, è stato fermato domenica pomeriggio mentre era in auto con la moglie in un parcheggio, davanti alla caserma dei carabinieri.



Quando i militari hanno chiesto alla coppia i documenti il 30enne si è rifiutato, presumibilmente ubriaco, dicendo di dover far rientro a Lodi per andare a trovare un parente malato e di essere a sua volta positivo al virus.