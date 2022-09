Covid-19: terza vittima in Calabria, è 65enne del crotonese

CROTONE, 19 MAR - C'è una terza vittima per infezione da coronavirus in Calabria. Un uomo di 65 anni è deceduto nel reparto Covid19 dell'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone dove era stato ricoverato nel pomeriggio di ieri in condizioni critiche.



La notizia del decesso è stata confermata dal direttore sanitario dell'Azienda sanitaria provinciale di Crotone Massimo D'Angelo. L'uomo deceduto, che risiedeva in un centro della provincia, era risultato positivo al coronavirus e si trovava fino a ieri in isolamento domiciliare poi le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso. Nelle ultime 24 ore a Crotone sono 16 le persone risultate positive al Covid19.