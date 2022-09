Covid: 2 dipendenti positivi, chiuso Municipio Cassano. Sindaco dispone tampone per consiglieri e lavoratori

CASSANO ALLO IONIO, 12 NOV - Chiuso per due giorni, oggi e domani, il comune di Cassano e tampone rapido per tutti i dipendenti comunali, i consiglieri di maggioranza e di minoranza e per i componenti della giunta.



A deciderlo è stato il sindaco di Cassano Gianni Papasso, dopo che due dipendenti operanti nel settore della manutenzione sono risultati positivi a un tampone rapido. Il sindaco ha disposto la chiusura "per procedere alla sanificazione degli ambienti e dei mezzi in uso nei diversi settori in cui si articola la vita dell'ente". Papasso ha disposto, altresì, "tassativamente che tutti i circa 150 lavoratori che compongono la dotazione organica del Comune, prima di rientrare in servizio" si sottopongano al tampone.