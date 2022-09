Covid: Andreoni, situazione fuori controllo in molte aree. Effetti misure in 3 o 4 settimane, ma non arresteranno crescita.

ROMA, 23 OTT - "La situazione è grave perché fuori controllo in molte parti d'Italia. Abbiamo visto una crescita esponenziale in molte regioni e le crescite esponenziali sono difficili da fermare".

Lo ha detto, durante la trasmissione Agorà, su Rai 3, Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società Italiana di Malattie Infettive e tropicali (Simit) e ordinario di Malattie Infettive all'Università di Roma Tor Vergata, sottolineando che le misure che stiamo prendendo "daranno i risultati non prima di 3 o 4 settimane e comunque porteranno a un rallentamento dei contagi, non a un blocco della crescita a cui stiamo assistendo".

Su queste cifre è impossibile il tracciamento, spiega Andreoni,"ogni persona genera 10-20 contagi potenziali se si moltiplica per 16.000 si ottiene un numero tale che è impossibile fare tamponi solo ai fini del tracciamento". Giornalmente, prosegue, "aumentiamo posti letto e terapie intensive e se non si ferma potremmo essere in difficoltà nelle prossime settimane". Ad esempio, "all'ospedale di Tor Vergata, in un mese siamo passati da 16 a 108 posti letto per Covid. Tutto ciò con una carenza soprattutto di personale infermieristico". E la crescita dei contagi si rispecchia nell'aumento dei decessi: "queste persone sono spesso fragili e con altre patologie ma avrebbero continuate a vivere se non ci fosse stato il Covid.

Abbiamo nuove armi e strategie ma non tali e sufficienti da salvare la vita di tutti i pazienti". Infine, rispetto ai luoghi del contagio, conclude l'esperto, "i mezzi di trasporto pubblici costituiscono un grande pericolo perché sono luoghi ristretti e con una grande quantità di persone. Quindi in una ipotetica classifica rappresentano il momento di maggior rischio".