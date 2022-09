Covid: focolaio in colonia estiva Calabria,15 positivi. Contagi tra bimbi ospiti,religiose e 2 nuclei familiari esterni

CETRARO, 05 LUG - Sono 15 le persone risultate positive ai tamponi eseguiti giovedì scorso in una colonia estiva gestita da religiose di Cetraro, cittadina balneare della provincia di Cosenza. Secondo quanto si è potuto apprendere, il focolaio comprende le suore che gestiscono la struttura, i bambini ospiti e due famiglie esterne alla colonia. I due nuclei familiari sarebbero stati contagiati attraverso i bambini venuti in contatto con i coetanei residenti nella struttura, con i quali hanno condiviso attività ludiche.



Al momento non è stata accertata la presenza di casi di variante Delta e i positivi mostrano solo lievi sintomi del Covid 19, pertanto le loro condizioni di salute non destano preoccupazione.



L'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza ha inviato sul posto i sanitari per accertarsi delle reali condizioni e avviare tutte le procedure previste per contenere il focolaio.

In aggiornamento