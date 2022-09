Covid. Nel nuovo Dpcm: lockdown “coprifuoco in tutta Italia alle ore 18”. Incognita scuole chiuse

ROMA, 1 NOV - Coprifuoco in tutta Italia alle 18 con divieto di spostarsi tra le regioni. Sono queste le prime ipotesi che potrebbero essere contenute nel nuovo Dpcm che il presidente del consiglio dovrebbe firmare entro lunedì sera. Intanto la contagi in tutta Italia sono 29.907 con un tasso di positività dei tamponi pari al 16.30%.



Per la Lombardia significherebbe bloccare le attività 5 ore prima rispetto al coprifuoco in vigore da una decina di giorni che vieta le uscite dopo le 23. Potranno muoversi solo le persone con necessità di lavoro, motivi di salute e comunque dichiarate in un’auto certificazione.

Tra i nodi da sciogliere ci sono le scuole elementari e medie.



Il Governo vorrebbe demandare alle regioni la loro eventuale chiusura. Tra le questioni ancora da chiarire ci sono quelle delle zone rosse limitate solo ad alcuni territori. Da sabato mattina si parla di introdurre un lockdown per la città di Milano e i comuni della sua provincia. Intanto in Lombardia al 1 novembre si registrano 8.607 nuovi contagi per un totale poco superiore a 90mila casi. (ilnotiziario)

In aggiornamento