Covid: verso chiusura scuole in Calabria Spirlì. I Dettagli

Covid: verso chiusura scuole in Calabria Spirlì, decisione domani dopo riunione unità di crisi

CATANZARO, 04 MAR - "Domattina ci sarà la riunione dell'Unità di crisi e se i dati ci conforteranno, e ci conforteranno, già domattina sarà firmata l'ordinanza che fermerà la didattica in presenza". Lo ha detto il presidente ff della Regione Calabria Nino Spirlì durante una diretta facebook di rientro da Roma.



"Laddove dovessero esserci ricorsi o giudizi - ha aggiunto - mi presenterò personalmente a difendere l'ordinanza. Non dobbiamo diventare rossi di contagi di vergogna o di rabbia prima di fermare l'avanzata del virus che c'è e sta falcidiando soprattutto i più giovani. Qui c'è il buonsenso da una parte e la stupidità umana dall'altra".