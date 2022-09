Crosia. Santificazione plessi, scuole chiuse per 2 giorni. Firmata l’ordinanza di sospensione delle attività didattiche. Si torna in aula venerdì 12 marzo

CROSIA (CS), 9 MAR – Emergenza Covid-19, domani a Crosia scuole chiuse per consentire sanificazione di tutti i plessi scolastici. Rimarranno in didattica a distanza tutti gli alunni delle scuole primarie e della secondaria di primo grado afferenti all’Istituto comprensivo cittadino. Le operazioni di bonifica e disinfezione, già in corso, si protrarranno per la giornata di domani (mercoledì 10) e per la mattinata di dopodomani (giovedì 11).

La disposizione è stata firmata dal dirigente del settore tecnico, Arch. Luigi Lepera, sentita la dirigente dell’Istituto comprensivo di Crosia-Mirto.

«Siamo stati costretti – dice il sindaco Antonio Russo – ad anticipare tutte le operazioni di sanificazione programmate nella prossima settimana, considerata la chiusura delle scuole disposta dall’ordinanza del Presidente facente funzioni della Regione Calabria, oggi revocata dal Tribunale amministrativo. Pertanto, al fine di consentire agli alunni e ai docenti un ritorno a scuola in sicurezza in ambienti salubri, abbiamo anticipato già ad oggi le attività di sanificazione che saranno ultimate nella giornata di giovedì così da permette un tranquillo rientro nei diversi plessi già a partire dal prossimo venerdì 12 Marzo».