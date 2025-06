Dal 27 giugno "BELLA DI CHI SEI", il nuovo singolo di PIKKOLOMINI.

Tempo di lettura: ~2 min

Dal 27 giugno sarà in radio e in digitale “Bella di chi sei”, il nuovo singolo del poliedrico cantante PIKKOLOMINI, nome d’arte di Alessandro Perfetti.

Il brano, scritto da Emiliano Savino e distribuito da DistroKid, racconta di un amore adolescenziale mai sbocciato, rimasto sospeso nel tempo. Dopo anni di silenzio, i due protagonisti si ritrovano per caso, e da quel momento prende vita una nuova storia, tutta da scrivere.

«Questo brano per me rappresenta un vero e proprio ritorno al passato, a un’epoca in cui la musica era fatta con il cuore e con la voce, senza filtri, senza artifici – racconta Pikkolomini –. Ho voluto realizzare un brano con sonorità e arrangiamento autentici, privi dell’ausilio dell’elettronica o dell’autotune, per riscoprire la purezza e l’essenza del canto. Il mio intento è quello di far tornare, tramite la mia musica, il bel canto, quello vero, quello che si studiava con passione e dedizione, accanto a un maestro, affrontando sacrifici e ore di lavoro. Questo è il mio obiettivo.

Nato a Roma, Alessandro Perfetti in arte PIKKOLOMINI sviluppa fin da giovanissimo un forte legame con il mondo dell’arte. Inizia la sua carriera partecipando come cantante a numerosi spot pubblicitari. Nel 1982 è corista nel celebre brano “State buoni se potete” di Angelo Branduardi e nella sigla televisiva di “Domenica In, Gomma gomma”.

Tra il 1993 e il 1998 si esibisce come solista in tournée nell’Italia centrale, mentre tra il 1999 e il 2000 canta nel gruppo Sole d’Oriente. Nel 2002 arriva in finale al Festival di Napoli con il gruppo Bakchstage. Dal 2003 al 2006 va in tournée con la band Transito, con cui si è esibito in Germania, Ungheria e Austria. Con questo stesso gruppo raggiunge la semifinale del Festival di Castrocaro nel 2006. Nel dicembre 2019 pubblica l’album “Perfetti” con l’etichetta Blue Music, prodotto artisticamente da Zorama e Davide Matrisciano e distribuito da Self. Dal disco vengono estratti i singoli “E mi gira la testa” e “Come ti odierei”. Nel dicembre 2024 pubblica il singolo digitale “Mi spezzi le radici”.

Parallelamente alla carriera musicale, si distingue anche come attore: partecipa a sette film diretti da Carlo Verdone: “L’amore è eterno finché dura” (2004), “Il mio miglior nemico” (2006), “Grande grosso e Verdone” (2008), “Io, loro e Lara” (2010), “Posti in piedi in paradiso” (2012), “Sotto una buona stella” (2014) e “L’abbiamo fatta grossa” (2016).