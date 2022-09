Dareide, Ippolita Luzzo incontra il mondo di Domenico Dara

Lamezia Terme, 22 Agosto - Dopo il successo di “Pezzi”, Ippolita Luzzo torna in libreria con “Dareide”, Città del Sole Edizioni.

Ippolita, ovvero “Il Regno della Litweb”, il blog che ha creato con lo scopo di poter parlare di ottimi libri ancora poco conosciuti, pubblicati da piccole case editrici che fanno della ricerca della qualità la loro missione. Ad ogni successo che poi segue per queste opere, in “Litweb” è una festa, perché per lei è una gioia ogni qual volta il talento vero viene riconosciuto e premiato.

Ama leggere cercando nei personaggi tutta l’essenza del pensiero dell’autore ed è una grande gratificazione quando gli autori le confessano di essersi sentiti capiti. Lei, lettrice, è come un buon terapeuta e gli autori come un paziente sul suo lettino.

Questo metodo di lettura originale genera uno stile di scrittura unico. Sedotta dallo stile dello scrittore, dai sentimenti dei personaggi, dalle loro mancanze o dalle loro ossessioni, prende il volo verso un nuovo racconto fatto di analisi, di visione del mondo, di similitudini con grandi personaggi della Letteratura o anche con uomini realmente esistiti. Non recensisce l’opera in maniera tradizionale, ma muove da essa per costruire percorsi che, come ha sottolineato Domenico Dara nella prefazione, partono dall’arte ma arrivano sempre all’uomo.

Dareide nasce perché Ippolita, sfogliando il libro “Pezzi”, una raccolta di suoi articoli scritti per il “Regno della Litweb”, si accorge che non ve n’è nemmeno uno dedicato a Domenico Dara. Eppure lei ne ha scritti tanti, sulle sue opere e sulle sue presentazioni in Calabria. Domenico stesso riconosce che lei è la più fedele delle sue lettrici, dopo la moglie.

Nel Dicembre del 2020, circa sei anni di pezzi su Dara spingono per uscire fuori, proprio mentre tutti noi non possiamo farlo. Escono e dimostrano come lei c’è sempre stata lungo la strada dei libri di Domenico, annunciandone addirittura, per gli ultimi due, la genesi. Accompagnano in profondità nel di lui pensiero e svelano la filosofia sulla quale sono edificate le storie. Mettono in evidenza come Ippolita e Domenico siano due anime che abitano lo stesso luogo.

Ammaliano con uno stile inimitabile, estroso, colto, delicato ma anche graffiante quando necessario.

Una lettura che rapisce e fa innamorare dei libri di Domenico Dara prima ancora di averli letti. Che ti lascia il senso del bello e del bene.

L’opera è stretta in un abbraccio dalla prefazione di Domenico Dara e dalle postfazioni di Giovanna Villella e Olimpio Talarico.

Saverio Fontana