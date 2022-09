De Luca, il solo nome Di Maio mi procura reazioni. (Video)

De Luca, il solo nome Di Maio mi procura reazioni...Ha criticato ospedali modulari, nessuno impegno ed ora parla

NAPOLI, 13 NOV - Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, chiama in causa il ministro Luigi Di Maio e le sue dichiarazioni sulla Campania. "Di Maio era quello che ha criticato la nostra scelta degli ospedali modulari perché secondo lui si sprecava denaro pubblico - ha detto - è uno degli esponenti di Governo che avrebbe dovuto impegnarsi per fare arrivare il personale medico. Voleva continuare a tenere il commissario in Campania, così avremmo fatto la fine peggio della Calabria. E parla, parla. Mi voglio fermare perché il solo nome di questo soggetto mi procura reazioni di istinto che vorrei controllare almeno per le prossime ore".