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Economia Lazio Roma
Dpcm 26 aprile. Nuovo decreto, i codici Ateco delle attività che possono riaprire dal 4 maggio
lunedì 27 aprile, 2020
Dpcm 26 aprile. Nuovo decreto, i codici Ateco delle attività che possono riaprire dal 4 maggio
ROMA 27 APR - Quello riportato qui sotto è l’elenco delle attività cui sarà concesso dal decreto annunciato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte il 26 aprile 2020 di riaprire a partire dal 4 maggio. Le attività sono indicate dal codice Ateco. Il premier ha specificato che altre attività seguiranno un calendario di riapertura diverso: il commercio al dettaglio potrà ripartire in tutta Italia dal 18 maggio, mentre bar, ristoranti, parrucchieri ed estetisti potranno ripartire il 1 giugno
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ATECO
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01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
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02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI
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03 PESCA E ACQUACOLTURA
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05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)
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06 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE
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07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI
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08 ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI DA CAVE E MINIERE
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09 ATTIVITA' DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE
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10 INDUSTRIE ALIMENTARI
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11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE
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12 INDUSTRIA DEL TABACCO
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13 INDUSTRIE TESSILI
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14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
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15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
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16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
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17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
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18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
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19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
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20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
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21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
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22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
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23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
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24 METALLURGIA
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25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)
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26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
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27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
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28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
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29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
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30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
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31 FABBRICAZIONE DI MOBILI
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32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
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33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE
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35 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
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36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
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37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
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38 ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
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39 ATTIVITA' DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
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41 COSTRUZIONE DI EDIFICI
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42 INGEGNERIA CIVILE
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43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
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45 COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
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46 COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
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49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
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50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA
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51 TRASPORTO AEREO
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52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITA' DI SUPPORTO AI TRASPORTI
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53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITA' DI CORRIERE
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551 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
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58 ATTIVITA' EDITORIALI
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59 ATTIVITA' DI PRODUZIONE, POST-PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE
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60 ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE
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61 TELECOMUNICAZIONI
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62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITA' CONNESSE
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63 ATTIVITA' DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
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64 ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
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65 ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGA-TORIE)
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66 ATTIVITA' AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITA' ASSICURATIVE
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68 ATTIVITA' IMMOBILIARI
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69 ATTIVITA' LEGALI E CONTABILITA'
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70 ATTIVITA' DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE
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71 ATTIVITA' DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
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72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
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73 PUBBLICITA' E RICERCHE DI MERCATO
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74 ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
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75 SERVIZI VETERINARI
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78 ATTIVITA' DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE
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80 SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE
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81.2 ATTIVITA' DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE
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81.3 CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)
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82 ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
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84 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA (NOTA: LE ATTIVITA' DELLA P.A. QUI PREVISTE NON COMPORTANO L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE)
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85 ISTRUZIONE
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86 ASSISTENZA SANITARIA
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87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
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88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
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94 ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE (NOTA: L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI QUESTE ORGANIZZAZIONI PRESUPPONE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ECONOMICHE CHE SONO GIA' PREVISTE NELLE ALTRE DIVISIONI)
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95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
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97 ATTIVITA' DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO (NOTA: ATTIVITA' NON PRESENTE NEL REGISTRO IMPRESE)
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99 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI (NOTA: ATTIVITA' NON PRESENTE NEL REGISTRO IMPRESE)
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