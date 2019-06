Droga ed estorsioni, sgominata associazione mafiosa

ROMA, 15 GIUGNO - La Polizia di Stato di Catania ha arrestato un gruppo criminale responsabile di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti detenzione e spaccio, e più episodi di estorsione, con l'aggravante per avere commesso il fatto sia con il metodo mafioso che al fine di favorire l'associazione medesima. Le indagini, coordinate dalla locale Procura della Repubblica Dda hanno consentito di documentare come il gruppo mafioso operante nell'hinterland del capoluogo etneo avesse, nel tempo conquistato il controllo delle attività illecite come il traffico di stupefacenti e l'imposizione del pizzo. I particolari dell'operazione saranno illustrati dal Procuratore Distrettuale della Repubblica nel corso di una conferenza stampa, cui parteciperà anche il Questore di Catania, che si terrà agli uffici della Procura della Repubblica di Catania siti in viale XX Settembre alle 10.(ANSA).