Droga: Mauri, complimenti a polizia per operazioni contrasto

ROMA, 02 FEB - "Complimenti alla Polizia di Stato per le operazioni antidroga che si sono svolte in diverse città del Paese per contrastare pericolose associazioni criminali specializzate nel traffico di sostanze stupefacenti". Così il viceministro dell'Interno Matteo Mauri. "I blitz effettuati questa mattina - aggiunge Mauri - hanno consentito il sequestro di ingenti quantità di droga proveniente dal Sud America e che transitava per l'Olanda prima di raggiungere l'Italia.



Si tratta di un risultato raggiunto grazie al lavoro della Direzione Centrale Anticrimine e della Direzione Investigativa Antimafia. A loro e alle donne e agli uomini impegnati in prima linea in queste operazioni rivolgo il mio ringraziamento".