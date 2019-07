Duplice omicidio in Calabria: usati Kalashnikov e pistola

CORIGLIANO ROSSANO (CS), 23 LUGLIO - Sarebbero stati crivellati a colpi di Kalashnikov e poi finiti con colpi sparati da una pistola calibro 9 Pietro Greco e Francesco Romano, i cui cadaveri sono stati trovati in un'auto in un agrumeto in contrada Apollinara di Corigliano Rossano, ai confine con i comuni di Cassano e Spezzano albanese. Bossoli di entrambe le armi sono stati repertati sul posto. Dalle prime risultanze e dalle modalità, a dire degli investigatori, si tratta di un vero e proprio omicidio di mafia. Sul posto, ad effettuare i rilievi gli uomini del Nucleo investigativo dei carabinieri di Cosenza, della compagnia di Corigliano e della Squadra mobile di Cosenza. Non si esclude che già nelle prossime ore il caso possa passare alla Dda di Catanzaro. Il duplice omicidio potrebbe risalire alla serata di ieri. Ieri, infatti, i familiari dei due, separatamente, avevano denunciato il mancato rientro a casa dei congiunti. Nessuno, però, sapeva che si trovavano insieme. Perché lo fossero è quanto stanno cercando di accertare gli investigatori.