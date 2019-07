Duplice omicidio nel crotonese, Cc arrestano presunto autore. Padre e figlio furono uccisi

CROTONE, 24 LUGLIO - I carabinieri del Nucleo investigativo di Crotone hanno eseguito una misura di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip nei confronti del presunto autore del duplice omicidio commesso a Pallagorio il 22 dicembre 2018. Quel giorno due allevatori, Francesco Raffa e il figlio Saverino, furono uccisi a colpi di fucile per futili motivi. Per arrivare ai presunti responsabili, i carabinieri hanno effettuato rilievi sulla scena del crimine e a casa dell'indagato, analizzato le immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza e raccolto informazioni a livello locale. I dettagli dell'operazione saranno resi noti in una conferenza stampa che il procuratore della Repubblica di Crotone Giuseppe Capoccia terrà nella sede del Comando provinciale dei Carabinieri alle 10.30.

Seguono aggiornamenti