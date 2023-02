Un progetto a cura di Associazione Arcaduemila con il contributo di Fondazione Cariplo

7 appuntamenti di stand-up comedy e musica dal vivo nei comuni di Milano, Rho e Pavia

marzo-giugno 2023.

“E chi si rassegna? | Festival giovane comico-musicale” è una rassegna teatrale e musicale in sette appuntamenti promossa da Associazione Arcaduemila attiva presso il Teatro LabArca che avrà luogo tra marzo e giugno 2023 nei comuni di Milano, Rho e Pavia. Il progetto, sostenuto da Fondazione Cariplo, vuole coinvolgere nuovo pubblico a teatro, soprattutto giovane, e, più in generale, favorire la fruizione della cultura ai cittadini. Il titolo evidenzia la volontà di non abbassare la guardia di fronte alle avversità che il mondo contemporaneo ci presenta usando intelligenza, cultura e ironia. In particolare, attraverso la stand-up comedy e la musica, generi protagonisti della rassegna. Nel progetto sono stati coinvolti dieci giovani artisti (tutti under 35) di cui due attori e autori di sé stessi - Ilaria Longo e Alberto Clarizio - e un’interprete - Alice Gagno - coautrice di un monologo insieme ad Alessandra Casella, regista. In ambito musicale sono stati coinvolti due gruppi di recente formazione, con sonorità dal carattere “urban” e popolare: la techno acustica dei Mefisto Brass e il rebetiko dei Malakies.

Gli appuntamenti:

- SABATO 11 MARZO 2023 ore 19.00 presso Teatro LabArca di Milano: Alberto Clarizio in "Clarizio significa famiglia";

- VENERDI 17 MARZO 2023 ore 19.00 presso Teatro LabArca di Milano: Ilaria Longo in "Fuori dagli schermi";

- SABATO 25 MARZO 2023 ore 21.30 presso Teatro LabArca di Milano: Mefisto Brass in concerto;

- SABATO 1 APRILE 2023 ore 19.00 presso Teatro LabArca di Milano: Malakies in concerto;

- DOMENICA 2 APRILE 2023 ore 19.00 presso Teatro LabArca di Milano: Alice Gagno in "Vietato sporgersi dentro", regia di Alessandra Casella;

- VENERDI 16 GIUGNO 2023 presso il Comune di Rho: Mefisto Brass in concerto;

- SABATO 17 GIUGNO 2023 presso il Circolo ARCI Via d'Acqua a Pavia: Malakies in concerto;

GLI ARTISTI

Ilaria Longo, classe ‘93, diplomata all’Accademia dei Filodrammatici di Milano con medaglia d’oro alla classe, nel suo “Fuori dagli schermi” ci invita a uscire dal rapporto di dipendenza che ci lega al nostro piccolo schermo portatile e ci isola dalle relazioni con chi ci circonda.

La protagonista, Siri, lavora per una famiglia molto connessa e passa con loro tantissimo tempo, fornendo un'ottima assistenza ad ogni loro necessità. Ma cosa succederà quando sarà Siri a chiedere ai suoi utenti di passare del tempo in sua compagnia?

In un’era in cui l’idea di trascorrere del tempo lontano dai dispositivi ci affascina, FUORI DAGLI SCHErMI indaga il Super Potere del XXI secolo: la capacità di svolgere attività liberi da distrazioni digitali e non sentire la necessità di mettere sempre a tacere la noia con uno sguardo sui social.

Sul palco l'assistente digitale più famosa al mondo: Siri, in carne ed ossa! Dal suo ufficio 13x7 cm alternerà momenti di stand up, incontri con esperti del settore, interazioni audio con i suoi utenti, condividerà con il pubblico materiale su ghosting, orbiting, phubbing facendoci sorridere come in un selfie, instillando il dubbio del perché lo stiamo realmente facendo.

Alberto Clarizio, classe ‘96, barese di nascita, milanese per adozione, dice di essere un guitto per vocazione. Si diploma all'accademia del Centro Teatro Attivo. In “Clarizio significa famiglia” racconta la sua biografia, in particolare la scelta di diventare attore di professione e le reazioni che questa decisione ha causato in famiglia. Lo spettacolo ha debuttato a Zelig il 29 novembre 2022, e ha vinto, insieme a Alice Gagno, la prima edizione del contest "Open Mic". “Da sempre la mia specialità è dire cose sbagliate nel momento sbagliato ma finalmente il palco sembra essere almeno il posto giusto. Commenta sempre dicevano le prof ai miei. E così nasce questo spettacolo, osservando e commentando il mio intenso quarto di secolo: dalle scene di una famiglia come la mia, normale solo all'apparenza, alla decisione di lasciare la Bocconi per spiccare il volo. È l'atterraggio che poteva andare meglio.”

Alice Gagno, classe ‘90, attrice formatasi presso Quelli di Grock, dà vita con il suo “Vietato sporgersi dentro”, scritto e diretto da Alessandra Casella, a un monologo teatrale brillante che ci trasporta nella dimensione femminile con ironia e un pizzico di malinconia. Una conferenziera esperta di femminile racconta al pubblico quel che lei sa sulle donne. Le sue parole via via diventano i personaggi che esemplificano le varie caratteristiche femminili di cui parla. Alla fine capiremo chi è l'oratrice e perché è un’esperta di donne. E sarà una sorpresa.

Lo spettacolo ha debuttato a Zelig il 29 novembre 2022, vincitore con Alberto Clarizio di "Open Mic".

I Mefisto Brass sono un quintetto strumentale di musica techno nato a Milano nel 2019. Il sound dei Mefisto Brass è sostenuto da potenti grancassa e rullante, mentre sassofoni e susafono dialogano con ritmi incalzanti ed esplosivi. In forma di street band propongono un repertorio originale, frutto di un metodo di composizione collettivo basato su improvvisazione e rielaborazione di sonorità tipiche della musica elettronica e techno, non disdegnando incursioni in atmosfere balkan, swing, hip-hop e IDM. Hanno partecipato a Milano a Estate Sforzesca, JazzMi, Fanfarata, Black Beat Movement Pic Nic, a Como ad Always Hop, a Parma al Festival di Granara. Nell'estate 2022 la tournée tra Lazio, Sicilia, Calabria, Puglia e Umbria. È composto da Lorenzo Faraò (sax baritono), Giacomo Bertazzoni (sax tenore), Niccolò Pozzi (susafono), Alessio Profeti (rullante), Davide Turolla (grancassa).

I Malakies sono un trio musicale nato a Milano nel 2022. La loro musica trae ispirazione dal genere rebetiko, da poco diventato patrimonio culturale immateriale dell’umanità dell’Unesco, che richiama la Grecia come il Fado il Portogallo o il Tango l’Argentina.

Nato per esprimere il disagio degli emigrati nei bassifondi della società greca, a seguito dell’espulsione degli ellenofoni ortodossi dalla Turchia nel 1922, potremmo definire il Rebetiko un’eterosi musicale, una fusione tra oriente e occidente. Una musica urbana, popolare, suonata e ballata nei locali notturni e nelle Taverne, che racconta di personaggi ai margini della società. È composto da Giacomo Bertazzoni, Simone Cocina e Davide Turolla.

INGRESSI

Con consumazione - 12 euro

Senza consumazione - 10 euro

Prenotazioni a

prenotazioni@lab-arca.it

02-36753473