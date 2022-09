È morto il cardinale maltese Prosper Grech, teologo agostiniano

ROMA 30 DIC - È deceduto oggi all'Ospedale di Santo Spirito in Sassia il cardinale Prospero Grech

Amedeo Lomonaco - Città del Vaticano

È morto oggi a 94 anni il cardinale Prosper Grech, dell’Ordine di Sant’Agostino, docente emerito di varie università romane e consultore della Congregazione per la dottrina della fede. Il porporato, nato sull’isola di Malta nel 1925, è stato autore di numerosi libri e articoli su riveste scientifiche in italiano e inglese. Con la morte del cardinale Grech, non elettore, il collegio cardinalizio risulta ora costituito da 223 cardinali, di cui 124 elettori e 99 non elettori.

Biografia

Il cardinale Prosper Grech, è nato a Birgu (Vittoriosa), nell'isola di Malta, il 24 dicembre 1925 ed è stato battezzato con il nome di Stanley, cambiato poi in Prosper al momento del suo ingresso nell'ordine agostiniano. Frequentata la scuola primaria Mater Bonii Consilii a Sliema e quella secondaria al Malta Lyceum, nel 1942 si è iscritto alla Royal University of Malta iniziando il corso di medicina.

Nel frattempo è entrato nell'esercito e ha prestato servizio nell'artiglieria contraerea durante la seconda guerra mondiale. Dopo un attento discernimento, nel 1943 è entrato nell'ordine di sant'Agostino e ha seguito per due anni i corsi di filosofia alla scuola agostiniana di teologia a Rabat. Nel 1946 i superiori lo hanno inviato a Roma al collegio internazionale Santa Monica per perfezionare gli studi.

Sacerdozio

Il 25 marzo 1950 è stato ordinato sacerdote nella basilica di San Giovanni in Laterano. Nel 1953 ha concluso gli studi alla Pontificia Università Gregoriana conseguendo la licenza e il dottorato in teologia con la tesi su L’espiazione a Dio nella teologia inglese moderna. Nel 1951 ha anche ottenuto un diploma in Psicologia dell’educazione a Friburgo, in Svizzera. Nel 1954 ha compiuto un viaggio in Terra Santa per visitare i siti archeologici legati alla tradizione cristiana. Rientrato a Malta, ha insegnato teologia per due anni al collegio agostiniano e al collegio di formazione Mater admirabilis. Nel 1957, grazie a una borsa di studio del British Council, si è trasferito a Oxford, dove ha imparato l'ebraico. Nel 1958 è stato invitato all'università di Cambridge come assistente ricercatore del professor Arthur Aberry, per aiutarlo negli studi sulla letteratura maltese e su monsignor Carmelo Psaila, scrittore noto ai suoi connazionali come Dun Karm