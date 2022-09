Ecco come fare shopping…risparmiando con i siti di cashback!

Sapevi che sul web hai la possibilità di acquistare qualsiasi bene o servizio tra i tuoi brand preferiti ricevendo indietro una ricompensa? Se non ne eri ancora a conoscenza mettiti comodo e leggi con attenzione questa guida perché ti spiegheremo tutto quello che c’è da sapere sulla questione. In pratica ti parleremo dei programmi di cashback online, dei sistemi di vendita che premiano i propri clienti con ricompense per ogni acquisto effettuato. Ovviamente le ricompense sono più che reali e sono regolate in base al tipo di programma a cui ti iscrivi. Per cominciare ti consigliamo di scegliere il sito di cashback più vicino ai tuoi marchi preferiti, guardando i brand che il programma offre e le interessanti ricompense di cui avrai diritto. Vediamo ora come funziona e in che modo potrai ottenere la miglior ricompensa per il tuo shopping sfrenato.

Ti presentiamo il cashback

Il cashback è un sistema di vendita che promette una ricompensa in denaro o in buoni sconto a chi si iscrive al programma. Quindi per accedere dovrai creare un profilo con i tuoi dati e collegarlo al conto su cui desideri ricevere l’accredito cashback. Successivamente entrerai in una piattaforma sulla quale trovi i tuoi marchi preferiti, le offerte del momento e le promozioni in corso. Per far sì che il programma funzioni dovrai entrare sugli shop di tuo interesse direttamente dalla piattaforma di cashback a cui sei iscritto, così che il sistema rilevi l’acquisto e calcoli la tua ricompensa.

Come funziona l’accredito?

Quando completi il pagamento dei prodotti che avrai ordinato il sistema ti ricompenserà con una quota fissa o una quota percentuale dell’importo speso che verrà inviata direttamente sul tuo profilo di iscrizione. A quel punto potrai decidere di riscuoterla o di re-investirla in altri acquisti e altro shopping. Il sistema dei siti di cashback è semplicissimo da utilizzare e non è affatto ingannevole come potresti pensare. Difatti si tratta di un’opportunità che non premia solo te che acquisti ma anche tutti i soggetti coinvolti, ovvero la piattaforma ed i brand che aderiscono.

Un sistema che fa guadagnare tutti

In gergo tecnico le piattaforme online di cashback sono identificate proprio con il termine win-win dal momento che per ogni acquisto effettuato, il cliente guadagna la ricompensa, il negozio aumenta il fatturato e la piattaforma stessa guadagna una commissione che spartirà con il cliente. Per questo non ha nulla a che vedere con sistemi piramidali o simili: tutto è gestito nel massimo della trasparenza.

Per acquistare su un sito di cashback, quindi, dovrai iscriverti con i tuoi veri dati ma solo dopo aver letto con attenzione le condizioni previste per l’accredito della ricompensa. Un altro consiglio per fare buoni affari è quello di controllare periodicamente le offerte e di tenerti pronto per i periodi più vivaci di sconti e offerte, come per esempio i saldi di fine stagione che si tengono nei mesi di gennaio e febbraio. Controlla le offerte periodicamente e resta sempre aggiornato con le novità perché, più acquisti e più guadagni.