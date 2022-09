Ecco il bilancio dei danni provocati dai botti di Capodanno in Calabria.

CATANZARO 1 GEN – È di otto feriti, nessuno dei quali in condizioni gravi, ma con alcuni ustionati e qualche osso fratturato il bilancio dei danni provocati dai botti di Capodanno in Calabria.

Il maggior numero di persone che hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari si è registrato a Crotone e provincia. L’episodio più pericoloso si è verificato in città dove un uomo per l’esplosione di un petardo si è procurato una ferita alla mano ed è stato sottoposto ad un intervento chirurgico.



Gli altri quattro casi si sono verificati in comuni della provincia. Due le persone rimaste ferite a causa dei botti nel Cosentino: un uomo di Fagnano Castello che ha riportato la frattura della mano ed escoriazioni al torace e al volto e una donna di Rossano con un occhio ustionato.



Una persona è rimasta ferita alla mano anche a Catanzaro. Nessuna segnalazione di problematiche legate all’uso di materiale esplodente, invece, risultano allo stato attuale dalle province di Reggio Calabria e Vibo Valentia. Notizia segnalata da (IlQuotidiano)

Seguono aggiornamenti